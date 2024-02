Vale avalia mais sistemas de baterias para armazenar energia em suas operações

Por Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vale poderá expandir o uso de baterias industriais para abastecer portos e locais de mineração, disse a diretora de Energia e Descarbonização da empresa, Ludmila Nascimento, em um movimento que impulsionaria uma indústria ainda em estágio inicial no Brasil.

Desde o ano passado, a empresa utiliza um sistema de baterias instalado no porto do Terminal da Ilha Guaíba (TIG), no Estado do Rio de Janeiro, como medida de redução de custos.