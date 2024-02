Walmart supera estimativas de vendas e anuncia aquisição da Vizio por US$ 2,3 bi

A oferta proposta pelo Walmart para comprar a Vizio por 11,50 dólares por ação em dinheiro é outra aposta no negócio de publicidade em rápido crescimento do varejista nos Estados Unidos, onde as vendas de anúncios aumentaram 22% no trimestre encerrado em 31 de janeiro e é um impulsionador de margem maior do que seu negócio tradicional de mercearia.

O acordo também dá ao Walmart acesso ao sistema operacional SmartCast, da Vizio, por meio do qual ele pode obter receita de publicidade oferecendo a seus fornecedores a capacidade de exibir anúncios em dispositivos de streaming. Isso também dá ao Walmart o controle de um quinto do mercado de televisores dos EUA, segundo analistas.

"O acordo faz sentido", disse Brian Mulberry, gerente de carteira de clientes da Zacks Investment Management, que detém ações do Walmart.

"Não estou nem um pouco surpreso de ver o Walmart querer estar nessa mesma arena competitiva (de publicidade no varejo), devido apenas à grande quantidade de dólares disponíveis", disse ele.

O preço da oferta é um acréscimo de 47% em relação ao preço de fechamento da Vizio, de 7,82 dólares, em 12 de fevereiro, um dia antes do surgimento dos relatos sobre as negociações do acordo. As ações da Vizio subiam cerca de 15%, a 10,96 dólares, nas negociações de pré-mercado nesta terça-feira.

O Walmart relatou um aumento de 3,9% nas vendas comparáveis, excluindo combustível, para seu quarto trimestre encerrado em 31 de janeiro, em comparação com as estimativas da LSEG de 2,91%. As vendas globais de comércio eletrônico cresceram 23%.