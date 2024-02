Ações da China ampliam GANHOS com medidas de resgate do mercado

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China subiram pela sétima sessão consecutiva nesta quarta-feira diante do ânimo dos investidores com os esforços de autoridades para aumentar a confiança do mercado e sustentar o setor imobiliário.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 1,35%, no nível mais alto desde 4 de dezembro, enquanto o índice de Xangai subiu 0,97%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve ganho de 1,57%.