Ações da Nvidia sobem 10% nos EUA com projeção de receita acima das expectativas

A previsão da Nvidia superou as estimativas, mas em uma proporção menor do que no ano anterior. Nos três primeiros trimestres de 2023, a Nvidia reportou receita trimestral entre 10% e 20% superior às estimativas dos analistas.

"Outro trimestre espetacular da Nvidia levanta a questão de quanto tempo seu desempenho extraordinário irá durar", disse Jacob Bourne, analista da Insider Intelligence. "Ela tem uma enorme liderança no crescente setor global de chips de IA, mas não pode se acomodar."

A empresa prevê para o trimestre atual receita de 24,0 bilhões de dólares, com uma margem de diferença de 2% para mais ou para menos. Analistas esperam, em média, receita de 22,17 bilhões de dólares, segundo dados da LSEG.

As vendas no segmento de data centers -- o maior em participação de receita, cresceram 409%, para 18,4 bilhões de dólares no quarto trimestre fiscal, superando as estimativas de 16,8 bilhões, de acordo com dados da LSEG. A receita de data center cresceu cerca de 280% no trimestre anterior.

A Nvidia apurou receita de 22,10 bilhões de dólares no quarto trimestre, acima das estimativas de 20,62 bilhões de dólares. Ajustados para determinados itens, os lucros do período somaram 5,16 dólares por ação, contra estimativas de 4,64 dólares por papel, conforme dados da LSEG.

(Reportagem de Max A. Cherney em São Francisco e Arsheeya Bajwa em Bengaluru; reportagem adicional de Stephen Nellis em São Francisco e Noel Randewich em Oakland, Califórnia)