Consultores econômicos da Alemanha reduzem previsão de crescimento para 2024

O governo federal da Alemanha reduziu sua previsão de crescimento de 1,3% para 0,2%, informou a Reuters na semana passada, devido ao baixo crescimento da economia global e a uma decisão do tribunal constitucional alemão que abriu um buraco no orçamento do país.

O governo deve publicar seu relatório econômico anual ainda nesta quarta-feira.

(Por Reinhard Becker e Christian Kraemer)