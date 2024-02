Dólar tem leve alta ante real em meio a preocupações do Fed sobre juros

Na B3, às 17:22 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,31%, a 4,9440 reais.

A sessão foi marcada pela expectativa, tanto no Brasil quanto no exterior, pela divulgação da ata do último encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve, durante a tarde. Até a publicação do documento, o dólar à vista oscilou em margens estreitas ante o real, muito próximo da estabilidade, na ausência de indicadores e notícias que fizessem preço.

Na cotação mínima da sessão, às 10h18, o dólar à vista marcou 4,9196 reais (-0,25%).

A moeda se mantinha engessada enquanto investidores aguardavam por pistas, na ata, sobre os próximos passos do Fed na política monetária.

Durante a tarde, porém, antes que o documento fosse divulgado, o dólar ganhou força ante várias divisas globais, incluindo o real, com investidores adotando posições defensivas na moeda norte-americana para esperar as informações do Fed.

Às 16h02, pouco após a divulgação da ata, o dólar à vista marcou a máxima de 4,9475 reais (+0,32%), para depois perder parte do fôlego, mas ainda assim se manter no território positivo.