Donos de veículos elétricos recorrem a alternativas de carregamento mais em conta

Embora esses serviços possam reduzir o problema da infraestrutura global de recarga pública, eles não atingirão a escala necessária para resolvê-lo tão cedo.

Na verdade, o esforço que essas startups estão fazendo para obter mais capacidade de recarga ressalta a dificuldade contínua, apesar dos subsídios públicos, de desenvolver a rede de recarga onipresente necessária para apoiar uma transição completa para os veículos elétricos.

Os Estados Unidos e a Europa estão subsidiando tanto as redes públicas de recarga rápida quanto as redes de recarga mais lentas nas ruas, mas seu desenvolvimento tem sido prejudicado por uma infinidade de regras nacionais e locais e pelo que a Câmara dos Lordes do Reino Unido descreveu em um relatório recente como "regulamentações de planejamento desatualizadas e desproporcionais".

Muitos proprietários em potencial estão evitando os veículos elétricos e permanecendo com carros movidos a combustíveis fósseis, um fator importante que diminui a demanda em todo o mundo.

Clare Tan tinha preocupações semelhantes antes de alugar seu SUV BYD Atto 3. Ela mora em um apartamento, mas encontrou um proprietário alugando um carregador perto de seu local de trabalho, no norte de Londres.

Tan usou um aplicativo chamado Co Charger, onde cerca de 5.500 “hosts” listam carregadores para aluguel. “As pessoas precisam de confiança de que podem cobrar preços acessíveis para comprar veículos elétricos”, disse o CEO Joel Teague.