Febre da energia solar em telhados esfria na ensolarada Espanha

Lucia Varela, diretora de autoconsumo e comunidades de energia do grupo industrial solar UNEF, disse que um declínio na demanda das residências era esperado quando as pessoas parassem de perceber os preços da energia tão altos quanto durante o choque de preços de 2022 causado pela interrupção do mercado ligada à guerra da Rússia na Ucrânia.

Para o setor, no entanto, ela disse que a extensão do declínio das instalações nas residências das pessoas era preocupante e que talvez fosse necessário buscar novas formas de instalações, atendendo a grupos de residências ou comunidades.

O setor industrial também instalou menos energia solar em 2023, embora o declínio tenha sido menor. No geral, foram adicionados cerca de 1,9 gigawatt (GW) de capacidade, 27% a menos do que em 2022, mas bem acima do desempenho de 2021, mostram os números da APPA.

A capacidade total instalada de energia solar em telhados da Espanha no final do ano passado era um quinto da capacidade da Alemanha e cerca de metade da capacidade da Itália, mostram os dados da SolarPower Europe.

"O setor está 15 anos atrasado devido ao imposto solar", disse Christopher Cederskog, executivo-chefe do fornecedor de energia solar Sunhero.

Ele também disse que atrasos nos pagamentos de subsídios prejudicaram a percepção pública do setor.