Governo anunciará medidas para proteção cambial, com US$2 bi para derivativos em investimento verde

A iniciativa, que visa aproveitar o rating de crédito triplo A do BID para aumentar o acesso a derivativos com cobertura ampliada e custos mais baixos para investimentos em transformação ecológica, será objeto de uma medida provisória. Além disso, o BC deverá assinar um contrato global de derivativos com o BID para operacionalizar a investida, afirmaram as fontes.

O Ministério da Fazenda, o BC e o BID não responderam a pedidos de comentários.

Uma das fontes pontuou que, dentro da mesma medida provisória, o governo também autorizará o BC a rolar sua carteira de swaps de 100 bilhões de dólares em prazos mais longos, buscando aumentar a liquidez desse mercado e reduzir a volatilidade cambial.

Atualmente, o banco central oferta contratos nos quais troca a variação do dólar, acrescida de uma taxa, pela da taxa básica de juros de um determinado período. Essa operação, que provê proteção cambial aos interessados, faz com que, na prática, o BC compute perdas quando o dólar se valoriza, e ganhe no fortalecimento do real.

A autorização para o BC rolar os swaps em prazos mais longos é considerada "estrutural" e "muito importante", afirmou a fonte, pontuando que hoje há pouquissíma liquidez nesse mercado para prazos acima de cinco anos.

Com as mudanças, o Brasil poderá ver um mercado muito mais ativo de swaps em horizontes de até 15 anos, alongamento de prazo que faz uma diferença "brutal" para o financiamento de projetos de infraestrutura, acrescentou.