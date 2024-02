Governo da Alemanha reduz previsão de crescimento em 2024

Por Christian Kraemer e Rachel More

BERLIM (Reuters) - O governo da Alemanha prevê que a economia vai crescer 0,2% este ano, bem menos do que a estimativa anterior de 1,3%, uma vez que a demanda global fraca, a incerteza geopolítica e a inflação persistentemente alta diminuem as expectativas de uma rápida recuperação.

A previsão revisada foi aprovada pelo gabinete nesta quarta-feira como parte do relatório econômico anual do governo, segundo fontes do governo.