HSBC e ações do setor de saúde pressionam mercado acionário europeu antes de ata do Fed

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,17%, a 491,05 pontos, com recuo de 1,1% do índice de bancos.

"Os investidores estão se concentrando nos resultados fracos do quarto trimestre, apesar de o banco ter aumentado suas recompras de ações e elevado seus dividendos para o ano inteiro ao nível mais alto desde 2008", disse Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da XTB.

As ações de saúde ainda registraram perda de 0,8%, após atingirem um pico de 10 meses na sessão anterior.

Os investidores agora voltarão suas atenções para os Estados Unidos, com as divulgações da ata da última reunião do Fed para avaliar a trajetória da taxa de juros do banco central e do balanço da Nvidia.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,73%, a 7.662,51 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,29%, a 17.118,12 pontos.