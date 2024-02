Ibovespa tem 5º alta seguida com Weg em destaque após resultado

- TAESA UNIT recuou 1,50%, a 34,90 reais, após a empresa de transmissão de energia elétrica informar que André Moreira renunciou ao cargo de diretor-presidente, posto que será ocupado de forma interina pelo diretor financeiro da companhia, Rinaldo Pecchio Junior.

- IGUATEMI UNIT avançou 0,13%, a 23,50 reais, revertendo os ganhos da abertura, quando chegou a 24,34 reais, em meio à análise do balanço da operadora de shoppings centers, com lucro líquido de 119,8 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, 28,3% acima do registrado no mesmo período em 2022. A companhia também divulgou suas projeções para 2024.

- VIVO ON subiu 1,30%, a 53,62 reais, após a operadora de telecomunicações divulgar aumento de 42% em seu lucro líquido no quarto trimestre do ano passado, ante mesmo período de 2022, para 1,6 bilhão de reais. O presidente-executivo, Christian Gebara, também afirmou que a dona da marca Vivo deve concluir neste ano plano de tornar sua rede de fibra disponível para 29 milhões de domicílios no país.

- GERDAU PN subiu 2,06%, a 21,84 reais, mesmo após declínio de 45,1% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre do grupo siderúrgico. Executivos da companhia afirmaram que a empresa está acelerando planos para readequar o tamanho de suas operações no Brasil, sinalizando também que deve continuar promovendo "desligamentos" no país. A Gerdau também anunciou dividendos de 0,10 real por ação.

- VALE ON fechou com elevação 0,76%, a 66,51 reais, apesar de mais um dia de queda do minério de ferro na Ásia, tendo ainda no radar resultado da rival Rio Tinto. Investidores aguardam o balanço da Vale, previsto para quinta-feira, após o fechamento, e monitoram movimentações relacionadas à troca de comando da mineradora.

- PETROBRAS PN terminou com acréscimo de 0,14%, a 42,51 reais, mesmo com a melhora dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou negociado em alta de 0,84%. No setor, PETRORECONCAVO ON subiu 0,93%, a 23,83 reais, tendo ainda como pano de fundo relatório do JPMorgan iniciando a cobertura dos papéis com classificação "overweight" e preço-alvo de 30 reais.