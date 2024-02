Ibovespa hesita antes de ata do Fed, mas balanços animam; Weg sobe quase 5%

- IGUATEMI UNIT avançava 1,79%, a 23,89 reais, em meio à análise do balanço da operadora de shoppings centers, com lucro líquido de 119,8 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, 28,3% acima do registrado no mesmo período em 2022. A companhia também divulgou suas projeções para 2024.

- ISA CTEEP valorizava-se 1,90%, a 27,32 reais, após a empresa divulgar um lucro líquido de 900,6 milhões de reais para o último trimestre de 2023, 147,7% acima do registrado um ano antes. Executivos da companhia também disseram à Reuters que a transmissora de energia vai focar na execução de seu plano de investimentos que destinará 15 bilhões de reais nos próximos anos a novas linhas e subestações e reforços e melhorias nas redes existentes.

- VIVO ON subia 1,83%, a 53,90 reais, após a operadora de telecomunicações dona da marca Vivo divulgar aumento de 42% em seu lucro líquido no quarto trimestre do ano passado, ante mesmo período de 2022, para 1,6 bilhão de reais. O presidente-executivo, Christian Gebara, também afirmou que a companhia deve concluir neste ano plano de tornar sua rede de fibra disponível para 29 milhões de domicílios no país, e a expansão futura deve passar a se dar por meio de outras alternativas que incluem aluguel de redes neutras.

- GERDAU PN subia 1,59%, a 21,74 reais, tendo no radar declínio de 45,1% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre do grupo siderúrgico, para 732 milhões de reais, em meio a incertezas relacionadas ao cenário macroeconômico internacional. A empresa também anunciou dividendos de 0,10 real por ação.

- VALE ON tinha variação positiva de 0,09%, a 66,07 reais, apesar de mais um dia de queda do minério de ferro na Ásia, tendo ainda no radar resultado da rival Rio Tinto. Investidores aguardam o balanço da Vale, previsto para quinta-feira, após o fechamento, e monitoram movimentações relacionadas à troca de comando da mineradora.

- PETROBRAS PN recuava 0,14%, a 42,39 reais, tendo como pano de fundo fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era negociado em baixa de 0,15%, a 82,22 dólares.