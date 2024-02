Relatoria da CPI da Braskem fica com petista e Renan Calheiros sai da comissão

Calheiros, então, declarou sua discordância com a decisão, ainda que regimental. Afirmou ainda que se o desastre ambiental tivesse ocorrido no Estado de Carvalho, defenderia seu nome para a relatoria, por considerar que ele teria mais "legitimidade".

"Com encaminhamentos que ensaiam domesticar a CPI, não emprestarei -- não emprestarei -- meu nome para simulacros investigatórios. Jogos de cartas marcadas sempre acabam com a ruína de castelos de cartas. Já vi esse filme várias vezes, várias vezes. Mãos ocultas, mas visíveis, me vetaram na relatoria", discursou Calheiros logo após o anúncio da escolha do petista como relator.

"Nós seguiremos buscando as punições, indenizações na justiça, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, no Conselho Nacional de Justiça, na comissão de valores judiciários, nas cortes internacionais e onde for necessário", disse Calheiros, responsável pela elaboração do requerimento da CPI e pela coleta das assinaturas necessárias.

Fonte que acompanha as discussões disse à Reuters que inicialmente a criação da CPI não contava com a simpatia do governo, já que uma comissão parlamentar de inquérito tem seus impactos políticos e desdobramentos imprevisíveis.

Diante da discordância de Calheiros, Aziz negou que possa ser "domesticado", comprometeu-se a investigar e disse que será o primeiro a denunciar se não houver uma apuração dos fatos.

"Não é a Braskem só. São todos aqueles que foram passivos ao longo do tempo que vêm de Braskem e de outras empresas. Nós vamos levantar tudo que é túmulo dessa situação pra gente mostrar à sociedade brasileira que não se chegou a esse limite só com a Braskem querendo", disse o presidente da comissão.