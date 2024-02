Unigel protocola plano de recuperação extrajudicial que prevê reestruturação de R$3,9 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Unigel afirmou que chegou a acordo com parte dos credores e protocolou na terça-feira pedido de homologação do seu plano de recuperação extrajudicial, que prevê a reestruturação de 3,9 bilhões de reais em dívidas, com a emissão de novos títulos e cancelamento dos atuais.

A empresa do setor químico afirmou que o plano foi aprovado pelos credores que representam mais de um terço do total da dívida a ser reestruturada.

Segundo a empresa, esses credores juntamente com o grupo Unigel terão 90 dias para buscar a aprovação do plano pela maioria proporcional do total do crédito a ser reestruturado, conforme exigido pela Lei de Falências Brasileira.