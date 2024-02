Arrecadação federal tem alta real de 6,67% em janeiro e atinge recorde histórico

BRASÍLIA (Reuters) - A arrecadação do governo federal teve alta real de 6,67% em janeiro sobre o mesmo mês do ano anterior, a 280,636 bilhões de reais, informou a Receita Federal nesta quinta-feira, com ganhos atípicos gerados pela taxação de fundos de investimentos operados por brasileiros de alta renda.

O número de janeiro representa o melhor resultado já registrado para todos os meses da série histórica da Receita, iniciada em 1995.

De acordo com os dados, o desempenho do mês passado foi explicado pelo comportamento dos principais indicadores econômicos, que afetam a arrecadação, com destaque para a ampliação da massa salarial e do valor das importações.