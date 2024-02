BCE mostra mais otimismo sobre inflação mas mantém a paciência, mostra ata

FRANKFURT (Reuters) - A política monetária do Banco Central Europeu está funcionando como pretendido, mas a inflação ainda não foi controlada e discutir cortes nos juros é prematuro, concordaram as autoridades do BCE em sua reunião de 24 e 25 de janeiro, segundo a ata do encontro divulgada nesta quinta-feira.

O BCE deixou a política monetária inalterada na reunião e a presidente Christine Lagarde rechaçou a discussão sobre corte dos juros, argumentando que as pressões dos preços continuavam abundantes e, portanto, qualquer conversa sobre a reversão da política monetária é prematura.

"Pela primeira vez em muitas reuniões, os riscos para se atingir a meta de inflação foram considerados como amplamente equilibrados ou, pelo menos, tornando-se mais equilibrados", mostrou o documento.