BofA eleva recomendação de Carrefour Brasil para "compra"

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas do Bank of America elevaram a recomendação das ações do Carrefour Brasil para "compra" ante "neutra", bem como o preço-alvo dos papéis de 12 para 16 reais, conforme relatório enviado a clientes nesta quinta-feira.

"O Carrefour Brasil parece ter ultrapassado o pior da sua difícil integração no Grupo BIG", destacaram Robert Aguilar e equipe, destacando ainda as unidades convertidas antes do planejado e iniciativas digitais e de serviços promissoras.