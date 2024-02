Haddad terá bateria de eventos e reuniões bilaterais às margens do G20 e anunciará plano cambial

A Reuters mostrou na quarta-feira que o plano incluirá o estabelecimento de um canal para a oferta de cerca de 2 bilhões de dólares em derivativos cambiais e a autorização para que o Banco Central alongue sua carteira de swaps, entre outros pontos.

Além do anúncio, o ministro tem reuniões bilaterais agendadas com ministros da Rússia, Estados Unidos, Noruega, França, Portugal e Arábia Saudita, além de chefes do Fundo Monetário Internacional (FMI) e banco do Brics, de acordo com as fontes.

Haddad também participará de eventos promovidos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil, bem como um fórum sobre mudanças climáticas.

No âmbito do G20, estão previstas quatro sessões de reuniões entre os ministros e presidentes do BCs, com temas relacionados a desigualdade, crescimento, estabilidade financeira, tributação internacional e dívidas dos países.

(Por Bernardo Caram)