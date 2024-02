Ibovespa fecha com alta tímida com suporte da Vale; Petrobras e Weg pesam

- VALE ON subiu 1,07%, a 67,22 reais, antes de divulgar resultado trimestral após o fechamento do mercado, com agentes também atentos a eventuais notícias relacionadas ao comando da mineradora. Também no radar esteve a suspensão de licenças de duas minas da empresa no Pará e acordo da companhia com a Anglo American para adquirir 15% de participação no complexo Minas-Rio. Na China, contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia com queda de 1,49%.

- PETROBRAS PN recuou 0,75%, a 42,19 reais, descolada da alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou com elevação de 0,77%, a 83,67 dólares. No começo da semana, as ações da companhia renovaram máximas históricas. Mesmo com a queda nesta sessão, os papéis ainda sobem mais de 4% no mês. Investidores estão na expectativa do anúncio de dividendos da estatal, que reporta seu balanço do último trimestre no dia 7de março.

- WEG ON fechou em queda de 3,17%, a 35,47 reais, em meio a ajustes após salto na véspera na esteira do resultado trimestral acima das previsões de analistas, com anúncio de dividendo complementar bilionário. A companhia realizou teleconferência com analistas nesta quinta-feira, na qual, entre outros pontos, reiterou que seu plano de investimentos para 2024 não mudará mesmo após a incorporação de negócio comprado recentemente.

- BRASKEM PNA avançou 6,35%, a 20,60 reais, com o papel ainda suscetível a expectativas relacionadas à venda da participação da Novonor, ex-Odebrecht, na petroquímica. Novonor detém participação de 50,1% no capital votante da Braskem e de 38,3% no capital total. A Petrobras tem 36,1% do capital total da Braskem e 47% do capital votante da empresa.

- MAGAZINE LUIZA ON valorizou-se 7,65%, a 2,11 reais, em dia de recuperação após duas quedas seguidas, período em que acumulou declínio de mais de 6%. Na mesma toada, CASAS BAHIA ON encerrou com elevação de 4,68%, a 8,95 reais.

- GPA ON caiu 6,79%, a 3,98 reais, em meio à análise do prejuízo líquido consolidado de 303 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado do varejista, divulgado no fim da noite de quarta-feira, em resultado que mostrou despesas avançando em ritmo mais rápido que as receitas ante o mesmo período de 2022. Considerando as operações continuadas do grupo, a companhia teve prejuízo líquido de 87 milhões de reais. Nos primeiros negócios, o papel chegou a subir a 4,46 reais.