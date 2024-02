Mercado Livre tem lucro estável no 4º tri com impacto de provisões

O vice-presidente sênior de Estratégia, RI e Sustentabilidade da empresa, Andre Chaves, disse à Reuters que tratam-se de casos já conhecidos do mercado. As provisões têm relação com decisões judiciais sobre o Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal) e remessas à Argentina.

Excluindo esses itens não recorrentes, o lucro líquido do Mercado Livre teria superado as previsões da LSEG, a 383 milhões de dólares.

A companhia teve receita líquida trimestral 42% superior a um ano antes, a 4,26 bilhões de dólares, o que elevou seu resultado operacional medido pelo Ebit -- excluindo itens não recorrentes -- para 572 milhões de dólares, ante 322 milhões de dólares em 2022.

As vendas no seu maior mercado, o Brasil, aumentaram 35% em termos de volume bruto de mercadorias (GMV).

Analistas esperavam receita líquida menor, de 4,12 bilhões de dólares.

O Mercado Livre tem demonstrado um forte desempenho nos últimos trimestres, mas analistas questionam a capacidade da empresa de manter seu ritmo de crescimento com rentabilidade.