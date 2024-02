Minério de ferro de Dalian cai pelo quarto dia devido a preocupações com demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian caíram pela quarta sessão consecutiva nesta quinta-feira, em meio a preocupações com a demanda de aço na China, principal mercado consumidor do minério, enquanto os preços em Cingapura subiram devido à queda do dólar.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,49%, a 893,5 iuanes (124,28 dólares) a tonelada.

Apesar de Pequim ter tomado novas medidas para resolver os problemas no setor imobiliário, o mercado não espera que a demanda por moradias se recupere tão cedo, disseram analistas do banco ANZ em uma nota.