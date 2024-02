Nubank eleva lucro líquido a US$360,9 mi no 4º tri com mais clientes ativos

A inadimplência acima de 90 dias ficou em 6,1%, estável na comparação trimestral, mas superior ao registrado um ano antes (5,2%).

"A gente nunca assume que o ciclo de crédito vai melhorar. Na prática, inclusive, nossos modelos sempre assumem que o futuro vai ser pior que o passado em termos de ciclos de crédito", disse o CFO.

"A gente está assumindo que a inadimplência, pelas nossas ações, vai até ficar estável ou subir. Se a gente for surpreendido por um ciclo de crédito mais benigno, vai ser uma boa surpresa para o nosso modelo de negócio, mas a gente não está contando com isso para as nossas decisões de concessão de crédito", acrescentou.

A empresa, que além do Brasil possui operações no México e na Colômbia, disse observar um "enorme potencial" para a América Latina e que continua a investir em expansão geográfica e desenvolvimento de novos produtos.

As prioridades da empresa agora são "vencer o jogo" no México, acelerar o empréstimo pessoal com garantia e continuar a ganhar participação no segmento de maior renda no Brasil e tornar o conceito "Money Platform" uma realidade para os clientes da América Latina, disse Lago, referindo-se ao processo de transição de banco digital para uma plataforma de consumo de tecnologia.

Isso permitiria à plataforma "expandir os produtos e serviços para além de serviços financeiros, como, por exemplo, marketplace -- que a gente já tem -- e lançar mão das novas tecnologias de Open Finance e de inteligência artificial para lançar mais produtos aos nossos clientes da América Latina", afirmou.