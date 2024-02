Petróleo sobe com aumento da pressão no Oriente Médio

A Rádio do Exército de Israel informou nesta quinta-feira que o gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou o envio de negociadores para negociações de trégua que ocorrem em Paris, à medida que aumenta a pressão no Oriente Médio.

Enquanto isso, os houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, intensificarão seus ataques a navios no Mar Vermelho e em outras águas e introduzirão "armas submarinas", disse o líder do grupo nesta quinta-feira, enquanto mantém ataques a navios para mostrar apoio aos palestinos na guerra em Gaza.

"A situação do Mar Vermelho continua a fermentar e o mercado começa a registrar cada vez mais que este é um problema que não vai desaparecer", disse John Kilduff, sócio da Again Capital, com sede em Nova York.

(Reportagem adicional de Colleen Howe e Jeslyn Lerh)