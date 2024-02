Porto Seguro renova programa de recompra de ações para até 2025

(Reuters) - A Porto Seguro anunciou que seu conselho de administração aprovou a renovação do seu programa de recompra de ações, com prazo máximo de um ano e início nesta quinta-feira, conforme fato relevante ao mercado.

A quantidade que poderá ser adquirida será de até cerca de 18,73 milhões de ações ordinárias, representativas de 10% do total de papéis da companhia em circulação.

"A efetiva recompra do número total de ações aprovado neste ato dependerá, dentre outros aspectos, do número de ações em tesouraria mantidas pela companhia no momento da negociação e o saldo dos recursos disponíveis", acrescentou a Porto Seguro.