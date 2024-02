Presidente do BC japonês mantém visão otimista sobre inflação e salarários

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão (BOJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse que a inflação do país estava acelerando como uma tendência, conforme o mercado de trabalho apertado aumenta os salários, reiterando a convicção do banco de que as condições para o fim das taxas de juros negativas estavam se encaixando.

Em discurso no Parlamento, Ueda disse que a economia do Japão provavelmente passará por um ciclo positivo, no qual o maior crescimento do emprego e dos salários levará a aumentos moderados da inflação.