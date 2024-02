Coerência em comunicação do BC está ancorando expectativas em cortes de 0,5 p.p., diz Galípolo

"Acho que ao longo desse período com toda essa volatilidade no mercado internacional, a coerência na comunicação do Banco Central foi gradativamente ancorando tanto as expectativas dos economistas quanto as apostas do mercado em torno desse 0,5 p.p.", disse Galípolo em evento organizado pela Câmara Espanhola em São Paulo

Galípolo afirmou que, com o atual ritmo de afrouxamento monetário, o BC está conseguindo ganhar tempo para analisar as reações do mercado em meio a todas as variáveis levadas em conta pela autarquia.

Ele explicou que termos como "serenidade" e "parcimônia" na comunicação do BC representam a "humildade" que as autoridades tem tido para acumular o máximo de informações possíveis e interpretá-las com cautela.

Questionado sobre a questão fiscal do país, Galípolo disse que o tema é um desafio, mas que deposita "bastante confiança" no trabalho de revisão de gastos que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, está fazendo, que, segundo ele, pode trazer surpresas positivas.

O diretor indicou que, caso a meta de déficit primário zero para este ano não seja alterada ou ocorra uma mudança inferior à esperada, o mercado tende a reagir de forma positiva, uma vez que as expectativas atuais de não cumprimento da meta já estão precificadas nos ativos

"Se não ocorrer uma mudança de meta ou se eventualmente for uma mudança inferior ao que se imagina, acho que o mercado tende a reagir como uma surpresa positiva", afirmou.