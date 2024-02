Lucro líquido da Vale recua 35% no 4º tri para US$2,42 bi

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vale registrou lucro líquido de 2,42 bilhões de dólares no quarto trimestre, queda de 35% versus o mesmo período de 2022, com impactos de alta na provisão referente ao rompimento de barragem da Samarco e por um aumento no lucro tributável.

Em seu relatório financeiro trimestral publicado nesta quinta-feira, a empresa elevou em 1,2 bilhão de dólares a provisão de recursos relacionada à Fundação Renova, criada para gerir as compensações e reparações pelo rompimento de barragem da Samarco -- joint venture da Vale com o grupo BHP --, em Mariana (MG), em novembro de 2015.