Agências de viagens corporativas estudam encerrar parcerias com Localiza

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - As agências de viagens corporativas da Abracorp, a associação do setor, estão avaliando a continuidade de suas parcerias comerciais com a Localiza após uma mudança no modelo comercial entre as partes, que as agências declararam ser "súbita e radical", conforme nota divulgada à imprensa nesta sexta-feira pela entidade.

"A decisão vem em resposta à preocupação com a estabilidade dos contratos já firmados entre as agências e seus clientes", afirma a nota.