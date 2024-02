BC está atento a salários e seu impacto na inflação de serviços, diz Guillen

Segundo o diretor, o crescimento do país ao longo de 2023 foi "uma história de, primeiro, agro (mais forte do que o esperado), depois um consumo resiliente, e, depois, um arrefecimento da atividade bem gradual no segundo semestre".

Guillen afirmou ainda que as surpresas para cima na atividade no ano passado podem ser explicadas por fatores estruturais, como reformas promovidas nos últimos anos, mas que é "muito difícil" quantificar esse impacto no crescimento. Segundo ele, há também a possibilidade de que o comportamento do PIB no ano passado se deva a fatores cíclicos, como renda e crédito --o que teria impactos diferentes na política monetária, devido aos riscos de inflação.

Sobre a política monetária, Guillen disse que já é possível ver o efeito da redução da taxa básica de juros sobre as taxas de crédito, citando maior apetite na oferta de concessões. O BC já cortou a Selic cinco vezes desde agosto do ano passado, deixando os juros no patamar atual de 11,25%.

O diretor também voltou a dizer que não há relação mecânica entre as políticas monetárias do Federal Reserve e do BC, fala que vem num momento de maior cautela sobre o início do afrouxamento dos juros nos Estados Unidos.