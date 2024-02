China deve adotar abordagem gradual para impulsionar ainda mais economia, dizem analistas

Por Anisha Sircar

(Reuters) - A China deve persistir com uma abordagem gradual para estimular sua economia, mesmo que as recentes ações de suas autoridades não consigam reavivar a confiança sem mais reformas no lado da oferta e medidas agressivas de afrouxamento, disseram observadores do mercado.

Nesta semana, a China anunciou a maior redução já registrada na taxa de referência para hipotecas - uma medida que deixou os mercados pouco impressionados.