Confiança empresarial alemã melhora em fevereiro, diz Ifo

A Alemanha tem enfrentado dificuldades desde que a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 elevou os custos de energia, e sua economia está agora no quarto trimestre consecutivo de crescimento zero ou retração, pesando sobre toda a zona do euro.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha encolheu 0,3% em 2023, tornando-se a principal economia do mundo com pior desempenho.

A Alemanha deve entrar em outra recessão técnica no primeiro trimestre deste ano depois de encolher 0,3% no quarto trimestre de 2023.

O aumento na confiança deveu-se a expectativas ligeiramente menos pessimistas, com esse índice subindo para 84,1 em fevereiro, de 83,5 em janeiro. O índice que avalia a situação atual ficou inalterado em 86,9 em fevereiro.

(Reportagem de Miranda Murray e Rene Wagner)