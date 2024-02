Etanol sobe na semana nos postos do Brasil, diesel e gasolina ficam estáveis, diz ValeCard

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O preço médio do etanol nos postos de combustíveis subiu 0,54% na terceira semana de fevereiro, entre 16 e 22 de fevereiro, ante a anterior (9 a 15 de fevereiro), a 3,698 reais por litro, enquanto o diesel e a gasolina ficaram estáveis, apontou nesta sexta-feira um levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.

O preço médio do diesel S-10, o mais consumido no Brasil, registrou estabilidade nos postos na terceira semana ante a anterior, a 6,206 reais por litro, segundo o estudo, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os Estados do Brasil.