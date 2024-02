Governo publica cronograma de pagamento de emendas parlamentares após acordo com Congresso

BRASÍLIA (Reuters) - O governo Luiz Inácio Lula da Silva publicou decreto que estabelece um cronograma de pagamento de emendas parlamentares neste ano, conforme edição extra do Diário Oficial da União de quinta-feira, após acordo feito com parlamentares em tentativa de evitar a derrubada de vetos ao orçamento.

Em janeiro, Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, que estabelece as bases para as contas do ano, mas vetou dispositivos que definiam prazos para o pagamento das emendas, recursos destinados a projetos indicados por deputados e senadores.

De acordo com o relator do texto, deputado Danilo Forte (União-CE), o governo federal firmou compromisso para garantir o cumprimento do cronograma de pagamento das emendas. Forte afirmou em nota que uma reunião ainda será feita dia 7 de março para negociar outros vetos relacionados ao repasse de verbas para programas de atendimento a mulheres, crianças e setor agropecuário, entre outros.