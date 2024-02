Ibovespa reduz fôlego com realização de lucros após 6 altas; Vale sobe

No exterior, as bolsas em Nova York abriram em alta, mantendo o viés positivo da véspera, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos recuavam, com o Treasury de 10 anos marcando 4,2992%, de 4,327% na véspera.

Análise gráfica da equipe da Ágora Investimentos afirmou que, em sua sexta sessão consecutiva de alta, o Ibovespa atingiu e respeitou a região de resistência nos 130.700 pontos, reforçando por enquanto a leitura de lateralização, com formação de topos e fundos horizontais.

"Em caso de consolidação de topo, o Ibovespa pode corrigir em direção ao fundo da lateralização na região dos 126.600 pontos, com suporte intermediário na média de 21 períodos em torno dos 128.500 pontos", escreveu em relatório a clientes nesta sexta-feira.

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,59%, a 68,29 reais, após a mineradora reportar lucro líquido de 2,42 bilhões de dólares no quarto trimestre, queda de 35% versus o mesmo período de 2022, com impactos de alta na provisão referente ao rompimento de barragem da Samarco e por um aumento no lucro tributável. A companhia também anunciou a distribuição de dividendos no valor total bruto de quase 2,74 reais por ação. Na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia com alta de 0,45%, a 899 iuanes (124,91 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN recuava 0,92%, a 41,80 reais, em meio ao declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela companhia, cedia 2,14%. No setor, 3R PETROLEUM ON caía 2,62%, PETRORECONCAVO ON perdia 2,28% e PRIO ON cedia 1,53%.