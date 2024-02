Lucro do M. Dias Branco dispara a R$341,9 mi no 4º tri com maiores volumes vendidos

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo cearense M. Dias Branco, líder brasileiro no setor de massas e biscoitos, reportou nesta sexta-feira lucro líquido de 341,9 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, um salto de 22 vezes na comparação com o mesmo período do ano anterior, em meio a um aumento nos volumes vendidos.

A companhia fechou 2023 com lucro líquido de 889 milhões de reais, 84,5% acima do ano anterior.