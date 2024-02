Remuneração anual de CEO da Stellantis aumenta 56%, para 36,49 mi de euros em 2023

A votação não vinculante dos acionistas da Stellantis sobre a remuneração dos executivos no ano passado aprovou o pacote de 23,5 milhões de euros para Tavares em 2022, após rejeitar sua remuneração no ano anterior.

A Stellantis, que detém marcas como Chrysler, Jeep e Fiat, disse que liderou o setor em desempenho financeiro no primeiro semestre de 2023 e que o preço de suas ações superou o desempenho do setor automotivo e do índice S&P 500 por uma margem significativa desde o início da empresa em 2021.

As ações do grupo, listadas em Milão, atingiram uma máxima recorde nesta sexta-feira, a 24,56 euros, tendo avançado cerca de 70% nos últimos nove meses.

Durante negociações no ano passado com as três grandes montadoras dos Estados Unidos, o sindicato United Auto Workers criticou o nível de remuneração recebido pelos executivos da General Motors, Ford Motor e Stellantis.

A Ford e a GM ainda não divulgaram a remuneração dos CEOs para 2023. Em 2022, Mary Barra, da GM, recebeu 29 milhões de dólares em remuneração total, enquanto o chefe da Ford, Jim Farley, recebeu quase 21 milhões de dólares.

A Stellantis disse que seus funcionários ganharam uma média de 70.404 euros em 2023, um aumento de 9,4% em relação a 2022. A remuneração total de Tavares foi 518 vezes maior, um aumento significativo em relação à proporção em 2022.