S&P e Dow Jones atingem novo recorde de fechamento com impulso da Nvidia

Os ganhos da Nvidia na quinta-feira -- sessão após seus lucros surpreendentes -- impulsionaram a fabricante de chips a adicionar 277 bilhões de dólares em valor de mercado acionário, a maior alta diária de Wall Street. Apesar de um avanço menor no último dia de negociação da semana, seu desempenho ainda dominou a atenção do mercado.

"A Nvidia é uma das principais empresas, se não a principal empresa, que impulsionou o movimento de alta do Nasdaq e do S&P 500", disse Anthony Saglimbene, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise.

Saglimbene destacou que os investidores têm diminuído as expectativas de corte na taxa de juros do Federal Reserve, o que, de outra forma, poderia ser um obstáculo para os mercados. Mas o desempenho da Nvidia e de outras grandes empresas de tecnologia deixou as preocupações com o Fed em segundo plano.

A Nvidia havia impulsionado outras ações de Big Techs e de crescimento em sessões anteriores, à medida que os investidores negociavam as ações de IA. Alguns desses papeis perderam alguns ganhos nesta sexta-feira, como Apple, Tesla e Meta, que caíram entre 0,4% e 2,8%.

O Dow Jones subiu 0,16%, para 39.131,53 pontos. O S&P 500 teve variação positiva de 0,03%, para 5.088,8 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,28%, para 15.996,82 pontos.

A maioria dos setores do S&P 500 terminou no território positivo. Entre os com melhor desempenho estavam o setor de serviços públicos, bem como o de materiais e o industrial. Todos os três subiram entre 0,5% e 0,7%.