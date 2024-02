Vale prevê elevar vendas para fora da China, como Japão e Europa, diz executivo

A Vale tem a expectativa de que um acordo global de reparação e compensação pelo rompimento de barragem em Mariana (MG) possa ser alcançado ainda neste primeiro semestre entre mineradoras e autoridades, afirmou nesta sexta-feira a analistas o vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores, Gustavo Pimenta.

O colapso da estrutura da Samarco -- joint venture da Vale com o grupo BHP -- ocorreu em novembro de 2015, liberando uma onda gigante de rejeitos de mineração que matou 19 pessoas, deixou centenas de desabrigados e atingiu florestas e rios, inclusive o rio Doce, em toda a sua extensão, até o mar do Espírito Santo.

"É o nosso interesse, é do interesse dos nossos parceiros e vemos o interesse de todas as partes interessadas em poder chegar a uma resolução. E é para isso que estamos trabalhando", afirmou Pimenta, durante conferência para apresentar os resultados do quarto trimestre.

"Houve algum progresso recentemente... temos esperança de que uma resolução possa ser alcançada no primeiro semestre deste ano."

Na véspera, a Vale elevou em 1,2 bilhão de dólares a provisão de recursos relacionada à Fundação Renova, criada para gerir as compensações e reparações pelo rompimento da estrutura, elevando o total a 4,2 bilhões de dólares.

Até dezembro passado, tinham sido destinados 34,7 bilhões de reais às ações de reparação e compensação a cargo da Renova, informou a Vale anteriormente.