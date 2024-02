Ibovespa sobe com BRF em destaque antes de balanço

A semana começa com poucos dados relevantes, mas reserva números de inflação e atividade no Brasil (IPCA-15 e PIB) e nos Estados Unidos (segunda leitura do PIB e o índice PCE), que tendem a ser monitorados por agentes financeiros nos próximos pregões.

A temporada de balanços no Brasil também ocupará as atenções, com os resultados de BRF, Engie Brasil, Ultrapar, Suzano, Ambev, Copel, MRV&Co, entre outros.

De acordo com análise de estrategistas do Itaú BBA, a temporada de resultados foi neutra até o momento, considerando as 34 empresas sob a cobertura deles que já reportaram seus números e representam 46% do valor de mercado do Ibovespa.

"Nós continuamos esperando que os resultados do quarto trimestre de 2023 mostrem melhores comparações anuais, confirmando as tendências que apontam para um ponto de virada nos lucros e um crescimento de 12% no lucro por ação em 2024", afirmaram em relatório enviado a clientes.

DESTAQUES

- BRF ON subia 3,78%, a 14,01 reais, em dia de ajustes, após acumular uma perda de 3% nos últimos dois pregões. A empresa de alimentos reporta após o fechamento resultado do quarto trimestre. Projeções compiladas pela LSEG apontam lucro líquido de 339,6 milhões de reais.