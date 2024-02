Mendonça dá 60 dias para empresas renegociarem leniências da Lava Jato e suspende multas

Será necessário uma avaliação e nova deliberação de outras empresas que não tenham participado da audiência e que queiram rever os termos de eventuais acordos de leniência, acrescentou a fonte.

A decisão foi tomada nesta segunda na Primeira Turma do Supremo durante uma audiência de conciliação convocada em uma ação movida por partidos políticos que questionam os termos desse tipo de acordo.

Segundo comunicado do STF, as partes envolvidas terão 60 dias para chegar a um acordo sobre os termos dos acordos firmados, que terá de ter o acompanhamento da Procuradoria-Geral da República.

O PSOL, o PCdoB e o Solidariedade haviam movido em março do ano passado uma ação no STF em que alegavam ter havido atuação abusiva e ilícita pelo Ministério Público Federal ao fechar os acordos de leniência com as empresas investigadas pela Lava Jato, força-tarefa que foi extinta.

Os partidos dizem que teria havido coação para que as empresas firmassem esses acordos com a Lava Jato -- nas quais elas confessaram crimes -- e que eles foram definidos antes que houvesse regras sistematizadas para que esses procedimentos ocorressem, o que se deu apenas em 2020.

A determinação de Mendonça se dá na esteira de decisões do colega de STF Dias Toffoli sobre o assunto envolvendo grandes empresas.