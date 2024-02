Minério de ferro atinge mínima de 4 meses com alta de estoques e lentidão em construções

CINGAPURA/PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira para o nível mais baixo em quatro meses, à medida que os estoques mais altos no principal comprador, a China, e a atividade de construção mais lenta devido ao clima desfavorável aumentaram as preocupações com a demanda.

O minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian da China encerrou as negociações do dia com perda de 3,21%, a 875 iuanes (121,57 dólares) por tonelada, o menor valor desde 27 de outubro de 2023, após uma queda de mais de 6% na semana passada.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura recuava 3,41%, a 115,95 dólares por tonelada, também o menor valor desde 27 de outubro.