STOXX 600 cai em início de semana com dados de inflação

O índice DAX de Frankfurt atingiu novos picos intradiário e de fechamento, impulsionado por uma alta de 2,8% na empresa de defesa Rheinmetall.

Entretanto, "em algum momento, esse movimento de alta vai se estender demais e a sustentabilidade fundamental será questionada", disse Daniela Hathorn, analista de mercado sênior da Capital.com.

"Os mercados querem ver a continuidade do processo de desinflação. Há um peso maior no corte de juros do BCE antes de outros bancos centrais, como o Fed e o Banco da Inglaterra."

Uma tendência de baixa sustentada na inflação da zona do euro, com dados a serem divulgados na sexta-feira, poderia aumentar as esperanças de um corte na taxa de depósito do BCE no curto prazo e alimentar novos ganhos nas ações. Entretanto, operadores esperam que os juros permaneçam inalterados na reunião de março da próxima semana.

O formulador de política monetária do BCE Yannis Stournaras destacou que o "momento ideal" para o primeiro corte pode ser o final do primeiro semestre, se a inflação continuar a desacelerar e os dados salariais forem favoráveis.

O setor de recursos básicos caiu 2,1%, atingindo o menor nível em quatro meses, na liderança das quedas setoriais, enquanto o de tecnologia subiu 0,4%, liderado por um salto de 6,5% no fornecedor de peças para fabricação de chips BE Semiconductor Industries.