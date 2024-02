CORREÇÃO-Vale diz que decisões judiciais restabeleceram licenças de minas no Pará

(Corrige título para minas, em lugar de usinas)

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vale informou nesta segunda-feira que decisões judiciais restabeleceram as licenças das minas de Sossego, de cobre, e Onça Puma, de níquel, que haviam sido suspensas pela Secretaria do Meio Ambiente do Pará (Semas) na semana passada.

O restabelecimento ocorreu por meio de decisões liminares pela 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, no caso de Sossego, e Vara Cível de Ourilândia do Norte, no de Onça Puma, segundo a companhia.