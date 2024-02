Vale eleva em 15% produção de minério de ferro entre novembro e janeiro

Por Marta Nogueira

(Reuters) - A produção de minério de ferro da Vale entre novembro e janeiro cresceu 15% ante o mesmo período um ano antes, em meio a iniciativas que visam reduzir impactos sazonais de fortes chuvas em suas operações nesta época do ano, informou a companhia nesta segunda-feira em uma apresentação em congresso nos Estados Unidos.

O percentual mostra um ritmo de crescimento mais acelerado do que no quarto trimestre de 2023, quando a companhia elevou em 11% a produção de sua principal commodity versus o mesmo trimestre do ano anterior, para 89,4 milhões de toneladas.