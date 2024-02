Wall St tem leve alta antes de dados de inflação

Uma previsão bastante forte da fabricante de chips Nvidia na semana passada aumentou a euforia em torno da inteligência artificial (IA), impulsionando Wall Street a novos picos e ofuscando a possibilidade de um atraso no início do ciclo de afrouxamento monetário do Fed.

O S&P 500 e o Dow Jones atingiram máximas recordes na semana passada, enquanto o Nasdaq ficou muito próximo de seu pico intradiário atingido em novembro de 2021.

Operadores adiaram neste mês as apostas sobre o primeiro corte na taxa de juros de maio para junho após leituras mais fortes do que o esperado sobre os preços ao consumidor e ao produtor.

Dados sobre bens duráveis, confiança do consumidor e atividade manufatureira também estarão na lista de observação dos investidores esta semana.

Às 12:09 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,22%, a 39.216,23 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,08%, a 5.092,75 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,05%, a 16.004,90 pontos.