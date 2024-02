BRF avança 5% após primeiro lucro em oito trimestres

"Essa galinha vai voar!", afirmaram analistas da XP Inc em relatório enviado a clientes, enxergando sinais positivos em todas linhas do balanço, com um desempenho no "Brasil sólido, além de uma recuperação mais rápida do que o esperado em internacional".

"Com uma alavancagem menor e um novo histórico do management, continuamos altamente convencidos com a história de turnaround da BRF e a reforçamos como nossa Top Pick", afirmaram Leonardo Alencar e Pedro Fonseca.

(Por Paula Arend Laier)