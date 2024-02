Chefe do FMI diz que está focada no trabalho atual e não em seu futuro papel

Georgieva foi alvo de críticas dentro e fora do Fundo desde o início por sua iniciativa de incluir a mudança climática como um fator nos relatórios de supervisão das economias dos países-membros e por seu grande interesse em mercados emergentes e economias em desenvolvimento.

Ela tem sido fundamental para garantir grandes empréstimos para a Ucrânia, ajudando a catalisar fundos adicionais para ajudar a economia do país a suportar as tensões da guerra de dois anos contra a invasão da Rússia, supervisionou uma reformulação do programa de empréstimo maciço da Argentina e trabalhou de forma constante para ajudar a China a adotar reestruturações de dívidas soberanas.

Ela também sobreviveu a um grande desafio pessoal em 2021, quando o Conselho Executivo do FMI expressou sua total confiança nela após analisar as alegações de que ela pressionara a equipe do Banco Mundial a alterar dados para favorecer a China enquanto ocupava um cargo importante na instituição.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, avisou Georgieva na época que ela monitoraria de perto a situação e avaliaria quaisquer novos fatos ou descobertas, mas as duas desenvolveram um bom relacionamento desde aquela época, de acordo com fontes familiarizadas com ambas as autoridades.

Com base em um acordo de longa data, os países europeus tradicionalmente nomeiam um candidato para dirigir o FMI, enquanto os EUA nomeiam um candidato para dirigir o Banco Mundial. Ambos os cargos são decididos em última instância pela diretoria das instituições.

A própria Georgieva foi uma candidata de compromisso para os líderes europeus que estavam divididos entre um ex-ministro das finanças holandês e um ministro da economia espanhol em 2019 para substituir a chefe do FMI que estava deixando o cargo, Christine Lagarde.