Comissão do Senado aprova projeto que cria Dia da Amizade Brasil-Israel

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que institui o Dia de Celebração da Amizade Brasil-Israel, em meio à politização das opiniões sobre o conflito na Faixa de Gaza e na esteira de declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que levaram a uma crise diplomática com o país do Oriente Médio.

Apresentado em 2013 pela Presidência da República, quando Dilma Rousseff era presidente, e relatado pelo senador de oposição ao atual governo Carlos Viana (Podemos-MG), o projeto aprovado nesta terça pela comissão ainda precisa ser analisado pelo plenário do Senado.