Dólar tem baixa com dados de inflação e alta do minério de ferro no radar

Na B3, às 9:55 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,35%, a 4,9675 reais.

Esse movimento estava em linha com a queda de 0,11% do índice que compara o dólar a uma cesta de pares fortes no exterior, uma vez que operadores trabalhavam em modo de espera antes de publicação, na quinta-feira, do índice de preços PCE, o favorito do Federal Reserve para medir a inflação.

Essa leitura virá depois que, recentemente, dados mostraram sinais de resiliência da atividade e da inflação na maior economia do mundo, levando os mercados a adiarem apostas sobre o início do afrouxamento monetário nos EUA.

Ao mesmo tempo, ajudando o real, os contratos futuros do minério de ferro saltaram nesta terça-feira, apoiados por esperanças de recuperação da demanda na China, principal mercado consumidor do minério, e por um possível imposto de exportação sobre o minério de ferro indiano de baixa qualidade.

A moeda brasileira é muito sensível aos preços dessa commodity, uma vez que o minério de ferro é um dos principais componentes da pauta de exportação nacional.

Na agenda local, o destaque era a notícia de que a alta do IPCA-15 acelerou com força em fevereiro devido ao peso sazonal dos custos de educação, embora o resultado tenha ficado abaixo do esperado com a alta dos preços de alimentos perdendo força.